Cristian Asara – conduttore di Radiolina.

Puntata del 06 settembre di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell'appuntamento odierno abbiamo parlato di:

- Cosmesi, un’innovazione potrebbe arrivare dai crostacei con Enzo Asuni social media manager del gruppo UnioneSarda.it

- Una festa nel deserto: il curioso risveglio dei crostacei al Burning Man

- Un centro di ricerca spagnolo riesce a riprodurre il tonno rosso dell'Atlantico in laboratorio

- Le ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it con Sabrina Schiesaro

- Le Anticipazioni de L’Unione Sarda in edicola domani 07 settembre 2023 con il vice-direttore Ivan Paone

- Creano una scorciatoia attraverso la Grande Muraglia Cinese: arrestati due operai

© Riproduzione riservata