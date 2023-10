Cristian Asara – conduttore di Radiolina.

Puntata del 06 Ottobre di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell'appuntamento odierno abbiamo parlato di:

- Al via la seconda edizione del concorso “Fotografando Cagliari”

- Le ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it con Angelica D'Errico

- Un Master in “Scienze Occulte” per studiare la magia e la stregoneria in tutto il mondo

- Auto tuning e sensibilizzazione ambientale: due eventi eccezionali nei centri commerciali della Sardegna

- Lettera di Colombo messa all'asta per 1,4 milioni di euro

- Le Anticipazioni de L’Unione Sarda in edicola domani 07 ottobre 2023 con il direttore editoriale Lorenzo Paolini

- Il Mondo oltre la terra con l'astrofisico Manuel Floris direttore del Planetario Unione Sarda

© Riproduzione riservata