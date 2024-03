Puntata del 06 marzo di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell’appuntamento odierno abbiamo parlato di:

– Cagliari-Salernitana, il club chiama a raccolta i tifosi, a cura di Guglielmo Niada social media manager del gruppo L’UnioneSarda

– Le ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it a cura di Angelica D’Errico

– Festa della Donna nei Centri Commerciali della Sardegna, intervista a Nadia Mombelli

– “C’è ancora domani“: un ritorno nelle sale per l’8 marzo

– Attenzione alla truffa della friggitrice ad aria Lidl

– Le anticipazioni de L’Unione Sarda, in edicola il 07 marzo 2024 a cura di Lorenzo Paolini

