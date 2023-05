Nuovo appuntamento con Radio Smeralda, in via del tutto eccezionale in diretta da Piazza L'Unione Sarda con Giuseppe Valdes.

Abbiamo parlato dell'importanza del "cazzeggio" con il social media manager Enzo Asuni.

Monumenti Aperti, al via l'edizione numero 27.

Sardegna Open, verso il gran finale a Monte Urpinu.

La denuncia di Assoturismo, biglietti di ingresso per il Colosseo fino a 70 euro.

L'incoronazione di Re Carlo III a 74 anni.

Ed Sheeran è stato assolto dall'accusa di plagio mossa dai parenti di Marvin Gaye.

Una proposta di matrimonio particolare sul celebre ponte del Titanic.

Mistero in Perù, i ladri rubano 200 scarpe destre.

