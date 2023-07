Cristian Asara – conduttore di Radiolina.

Puntata del 06 luglio di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell'appuntamento odierno abbiamo parlato di:

- Ecco le città con più equilibrio tra vita privata e lavoro con Enzo Asuni social media manager del gruppo Unione Sarda

- Sardegna meta preferita da Danesi e Liechtensteinesi per le vacanze estive

- Il brand Akènta e la sua diffusione nazionale e internazionale

- Le ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it con Angelica D'Errico

- La magia di Ed Sheeran: un incontro eccezionale con l'orchestra scolastica di Boston

- Tiziano Ferro rende omaggio a Raffaella Carrà: un toccante video-tributo alla Signora della TV

- Le Anticipazioni de L’Unione Sarda in edicola domani 06 luglio 2023 con il direttore editoriale Lorenzo Paolini

