Cristian Asara – conduttore di Radiolina.

Puntata del 05 settembre di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell'appuntamento odierno abbiamo parlato di:

- Instagram e Facebook a pagamento in Europa? Con Luca Abozzi social media manager del gruppo UnioneSarda.it

- Scuole nel mirino: il 2022 testimonia un drammatico aumento degli attacchi informatici

- Zoom sfida Microsoft e Google: introduce le 'note collaborative' nella sua piattaforma

- Le ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it con Angelica D'Errico

- Temu: la rivoluzione dell'e-commerce cinese con prezzi competitivi

- Quando le lacrime illuminano il buio: la tecnologia delle lenti a contatto del futuro

- Le Anticipazioni de L’Unione Sarda in edicola domani 06 settembre 2023 con il direttore editoriale Lorenzo Paolini

- La sfida delle patatine piccanti su TikTok collegata alla morte di uno studente di 14 anni

