Puntata del 05 marzo di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell’appuntamento odierno abbiamo parlato di:

– Facebook e Instagram down, impossibile accedere alle app, a cura di Guglielmo Niada social media manager del gruppo L’UnioneSarda

– Le ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it a cura di Virginia Lodi

– I cavi sottomarini di internet e la loro fragilità

– Friend Map: localizzare gli amici in tempo reale su Instagram

– Dichiarazione dei redditi 2024: rivoluzione in arrivo

– Le anticipazioni de L’Unione Sarda, in edicola il 06 marzo 2024 a cura di Lorenzo Paolini

