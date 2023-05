Cristian Asara – conduttore di Radiolina.

Puntata del 05 maggio di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell'appuntamento odierno abbiamo parlato di:

- Monte Claro, appello dei bimbi per il cigno Ugo: "Non riesce a nuotare, aiutatelo" con Guglielmo Niada social media manager del gruppo Unione Sarda

- News - Cane a passeggio: gli errori da evitare

- News - La sorprendente storia di Cooper, il golden retriever che ha percorso 64 km per tornare a casa

- News - Zebby, il gatto che va oltre il suo istinto felino per aiutare la sua padrona non udente

- Le ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it con Luigi Frigoli

- Le Anticipazioni de L’Unione Sarda in edicola domani 06 maggio 2023 il Direttore Editoriale Lorenzo Paolini

- #AkentaExclusiveNight: La festa per i "wine lovers" di Roma

- Il Mondo oltre la terra con l'astrofisico Manuel Floris direttore del Planetario Unione Sarda

