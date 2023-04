Cristian Asara – conduttore di Radiolina.

Puntata del 5 aprile di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell'appuntamento odierno abbiamo parlato di:

- Viral News con Luca Abozzi Social Media Manager del gruppo Unione Sarda - ReEsty: la nuova piattaforma social per il mercato immobiliare, riservata alle agenzie e ai professionisti del settore.

- News - Un uomo fortunato: vince la lotteria milionaria per la seconda volta in due anni- News - Google Earth si aggiorna con la nuova funzione Timelapse per mostrare i cambiamenti del pianeta nel corso degli anni

- Ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it con Luigi Frigoli

- Consigli di lettura per domani con il Direttore Editoriale de L’UNIONE SARDA Lorenzo Paolini

