Puntata del 05 agosto di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell'appuntamento odierno abbiamo parlato di:

- Le tartarughe marine scelgono l'isola per deporre le uova

- Il maestrale imperversa sulla Sardegna: allerta per vento, mareggiate e rischio incendi

- Pericolo frane: divieto di balneazione sulla costa di Porto Torres

- Sicurezza stradale: taxi gratis all'uscita delle discoteche

- Governo approva estensione dell'assicurazione ai monopattini e bici elettriche

- L'uomo bio-hacker: l'informatico di Brescia con 5 chip sottopelle

- Una birra sostenibile e innovativa: Epic OneWater Brew realizzata con acqua riciclata

- WhatsApp introduce i video-messaggi: ecco come funzionano e quando saranno disponibili

