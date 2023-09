Cristian Asara – conduttore di Radiolina.

Puntata del 04 settembre di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell'appuntamento odierno abbiamo parlato di:

- Antico sposalizio selargino, con Guglielmo Niada social media manager del gruppo UnioneSarda.it

- Dall'America all'Italia per sposarsi, matrimonio da sogno o imposizione per gli ospiti?

- Scherzo crudele al matrimonio, la sposa ha deciso di fuggire

- Le ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it con Davide Lombardi

- Le Anticipazioni de L’Unione Sarda in edicola domani 05 settembre 2023 con il direttore editoriale Lorenzo Paolini

- Il rapimento virtuale: come le nuove tecnologie consentono ai criminali di clonare la voce per estorsioni

