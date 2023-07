Cristian Asara – conduttore di Radiolina.

Puntata del 04 luglio di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell'appuntamento odierno abbiamo parlato di:

- Quando la scienza incontra l'immaginazione: Un algoritmo interpreta i sogni umani con Enzo Asuni social media manager del gruppo Unione Sarda

- Threads di Meta: Un nuovo social network che sfida Twitter

- Le ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it con Angelica D'Errico

- Akènta Day con il Presidente della Cantina Santa Maria La Palma Mario Peretto

- Protesta degli artisti contro il riconoscimento facciale durante i concerti

- Le Anticipazioni de L’Unione Sarda in edicola domani 05 luglio 2023 con il vice direttore Ivan Paone

- Una famiglia californiana scopre un tesoro di 900.000 euro in monetine nella loro cantina

- Caos a Baja Sardinia: Lite tra ex concorrenti del Grande Fratello Vip

