Cristian Asara – conduttore di Radiolina.

Puntata del 04 agosto di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell'appuntamento odierno abbiamo parlato di:

- Viral news: scandalo ai mondiali universitari cinesi con Guglielmo Niada social media manager del gruppo Unione

- Cina: nuove regole limitano l'uso di Internet e smartphone per i minori

- Le ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it con Davide Lombardi

- Impatto ambientale: Olbia vieta il lancio dei palloncini in aria

- Le Anticipazioni de L’Unione Sarda in edicola domani 05 agosto 2023 con vice-caporedattore Giuseppe Meloni

- Il Mondo oltre la terra con l'astrofisico Manuel Floris direttore del Planetario UnioneSarda

