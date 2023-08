Cristian Asara – conduttore di Radiolina.

Puntata del 31 agosto di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell'appuntamento odierno abbiamo parlato di:

- Castelsardo tra le 30 località balneari più affascinanti d'Italia con Guglielmo Niada social media manager del gruppo UnioneSarda.it

- Gemelli a scuola: record di coppie gemellari in una scuola scozzese

- Le ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it con Luigi Frigoli

- Le Anticipazioni de L’Unione Sarda in edicola domani 01 settembre 2023 con il vicedirettore Ivan Paone

- Ridere fa bene al cuore, lo dice uno studio

© Riproduzione riservata