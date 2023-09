Cristian Asara – conduttore di Radiolina.

Puntata del 01 settembre di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell'appuntamento odierno abbiamo parlato di:

- Appuntamenti per il weekend in Sardegna, con Guglielmo Niada social media manager del gruppo UnioneSarda.it

- Bancomat “impazzito” in Irlanda

- Le ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it con Davide Lombardi

- All'aeroporto in elicottero: la corsa contro il tempo di un ragazzo che stava per perdere un volo aereo

- Il Pentagono lancia un nuovo sito web dedicato agli UFO

- Le Anticipazioni de L’Unione Sarda in edicola domani 02 settembre 2023 con il direttore editoriale Lorenzo Paolini

- Italia's Got Talent debutta su Disney+: nuova edizione e nuovi giudici

- Il Mondo oltre la terra con l'astrofisico Manuel Floris direttore del Planetario Unione Sarda

