Cristian Asara – conduttore di Radiolina.

Puntata del 30 maggio di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell'appuntamento odierno abbiamo parlato di:

- Instagram blocca il profilo di Giulia Dedola la ragazza che ha “criticato” la Ferragni con Guglielmo Niada social media manager del gruppo Unione Sarda

- Opportunità di lavoro: Radical Storage cerca 'night train testers' per viaggiare in tutta Europa

- In Finlandia il campionato mondiale del lancio dello smartphone

- Le ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it con Angelica D'Errico

- Le Anticipazioni de L’Unione Sarda in edicola domani 31 maggio 2023 con il Direttore Editoriale Lorenzo Paolini

© Riproduzione riservata