Nuovo appuntamento con Radio Smeralda in compagnia di Giuseppe Valdes. In questa puntata abbiamo parlato dei monumenti più belli secondo il rapporto aureo, la lista completa raccontata in diretta dal social media manager Luca Abozzi. IT-Alert, oggi la Sardegna ha sperimentato il servizio di emergenza, ma non a tutti è arrivato il segnale acustico con relativo messaggio. C'è anche la Sardegna nel team di ricerca delle nuove onde gravitazionali, ne abbiamo parlato con l'astrofisico Manuel Floris. Madonna è fuori pericolo ed è tornata a casa, gli aggiornamenti. Arriva il Bonus Nonni, un contributo economico per chi si prende cura dei propri nipoti. Nonostante l'inflazione e la crisi gli italiani continuano ad andare al ristorante e lo fanno più del passato. Immancabili come sempre gli aggiornamenti da Unionesarda.it con Sabrina Schiesaro e le anticipazioni su L'Unione Sarda in edicola domani con il Direttore editoriale Lorenzo Paolini.

