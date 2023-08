Cristian Asara – conduttore di Radiolina.

Puntata del 30 agosto di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell'appuntamento odierno abbiamo parlato di:

- In 1.700 si travestono da Harry Potter: è record mondiale ad Amburgo con Guglielmo Niada social media manager del gruppo UnioneSarda.

- Un furto che tocca il cuore: il caso di Foggia e la "gentilezza" di un ladro

- Foggia: la storia di un ladro "con il cuore"

- Nuovi volti e nuove tecnologie: le banconote Euro si rinnovano

- Le ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it con Angelica D'Errico

- Le Anticipazioni de L’Unione Sarda in edicola domani 31 agosto 2023 con il direttore editoriale Lorenzo Paolini

- Ecco il sensore ecologico che monitora gli incendi

