Nuovo appuntamento con Radio Smeralda in compagnia di Giuseppe Valdes. In questa puntata abbiamo parlato con il social media manager Luca Abozzi della nuova campagna pubblicitaria del governo contro le droghe con Roberto Mancini come testimonial, uno spot che non è piaciuto al popolo dei social. In Corea del Sud cambia il calcolo dell’età e gli abitanti diventeranno più giovani di uno o due anni. Secondo uno studio esiste l’età perfetta per ogni occasione. IT-Alert, la Regione Sardegna pubblica un decalogo per arrivare preparati all’appuntamento. Madonna in terapia intensiva, il tour celebrativo viene rinviato. Aggiornamenti dal mondo televisivo con Marco Salaris di TvBlog. Fedez ha due nuovi “nemici”, ovvero Gerry Scotti ed Enrico Silvestrin. Una donna pensa di aver vinto 500 euro, invece erano mezzo milione.

Immancabili gli aggiornamenti da Unionesarda.it con Luigi Frigoli e le notizie in edicola domani con l’Unione Sarda con il Direttore editoriale Lorenzo Paolini.

