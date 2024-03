Puntata del 29 febbraio di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell’appuntamento odierno abbiamo parlato di:

– Threads introduce una nuova funzionalità e sfida X , a cura di Guglielmo Niada social media manager del gruppo L’UnioneSarda

– Le ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it a cura di Luigi Frigoli

– Addio WhatsApp per alcuni modelli di smartphone: ecco cosa fare

– Slap Fighting: quando lo spettacolo diventa pericoloso

– Cala Mariolu tra le spiagge più belle d’Europa

– Le anticipazioni de L’Unione Sarda, in edicola il 01 marzo 2024 a cura di Giulio Zasso

