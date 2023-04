Cristian Asara – conduttore di Radiolina.

Puntata del 29 aprile di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell'appuntamento odierno abbiamo parlato di:

- Lo shopping: non solo svago, ma anche piacere estremo per il cervello

- Lo shopping online: una fonte di gioia quotidiana a portata di click

- Lo shopping di lusso in Europa: come la Brexit ha cambiato le carte in tavola

- La soglia dell'attenzione è crollata: ecco perché ci sentiamo sempre più distratti

- Le acque di Ostia come quelle della Sardegna?

- Bebe Vio tesi di laurea rubata insieme al pc durante il funerale del nonno

- ChatGPT torna disponibile in Italia: la piattaforma ha risolto le questioni sollevate dal Garante

