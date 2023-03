Cristian Asara – conduttore di Radiolina.

Puntata del 28 marzo di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell'appuntamento odierno abbiamo parlato di:

- Viral News con Guglielmo Niada Social Media Manager del gruppo Unione Sarda

- News - Fratelli di Monserrato perdono decine di migliaia di euro con un truffatore che si spacciava per un abile broker finanziario

- New - Gli italiani preferiscono il treno per le vacanze

- Ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it con Angelica D’Errico

- Consigli di lettura per domani con il Vicedirettore de L’UNIONE SARDA Ivan Paone

- News - 960 volte mai arrendersi: la lezione di tenacia di una donna sudcoreana

