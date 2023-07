Puntata del 28 Luglio di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell'appuntamento odierno abbiamo parlato di:

- Netflix assume professionisti dell'Ai con Luca Abozzi social media manager del gruppo Unione Sarda

- Concerto dei Coldplay a Roma nel 2024, tutto esaurito in pochi minuti

- Le ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it con Veronica Fadda

- La drogheria di Barcellona che invita a pagare per curiosare

- Le Anticipazioni de L’Unione Sarda in edicola domani 30 luglio 2023 con il direttore editoriale Lorenzo Paolini

- Il Mondo oltre la terra con l'astrofisico Manuel Floris direttore del Planetario Unione Sarda

