Nuovo appuntamento con Radio Smeralda in compagnia di Giuseppe Valdes: in questa puntata abbiamo parlato con il social media manager Luca Abozzi di vacanze sicure, con un decalogo diramato dalla Polizia postale e Airbnb. Beyoncé nomina Lizzo durante un concerto e lei emozionata pubblica il video su Instagram. IT-Alert, la Toscana è la prima regione a sperimentare il servizio. Elisa Esposito abbandona TikTok. Italiani accumulatori seriali di smartphone. Aria di crisi tra Blanco e Martina Valdes, i due fanno le vacanze separati. Immancabili come sempre gli aggiornamenti da Unionesarda.it e le notizie in prima pagina domani in edicola su L'Unione Sarda con il vice Direttore Ivan Paone.

© Riproduzione riservata