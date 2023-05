Cristian Asara – conduttore di Radiolina.

Puntata del 27 maggio di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell'appuntamento odierno abbiamo parlato di:

- Il costo delle pizze in aumento: +8% in un anno, secondo Altroconsumo

- Hell Pizza lancia il metodo di pagamento 'After Life Pay': paghi la pizza solo dopo la morte

- La pizza da 2000 dollari: una creazione che divide il web

- Nuovo singolo di Tommaso Paradiso e Baustelle 'Amore Indiano'

- Futura sposa minaccia azioni legali contro gli invitati assenti: un avvertimento controverso nelle partecipazioni di nozze

- Sposarsi nello spazio: un'esperienza unica offerta da Space Perspective

- La soluzione sorprendente per un sonno migliore: la banana

