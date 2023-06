Nuovo appuntamento con Radio Smeralda in compagnia di Giuseppe Valdes: In Olanda crema solare gratis per combattere i tumori della pelle, ne abbiamo parlato con il social media manager Enzo Asuni. A New York un bidello stacca un congelatore e manda in fumo 20 anni di ricerche scientifiche. In Irlanda il governo presenta un programma per ripopolare diverse isole sperdute. “My heart Will go on” di Celine Dion fa record di streaming dopo l’implosione del Titan. Tom Stuker, l’americano che ha acquistato un biglietto aereo a vita pagandolo 290 mila dollari. Immancabili come sempre gli aggiornamenti da Unionesarda.it con Angelica D’Errico e le notizie domani in edicola con L’Unione Sarda raccontate dal vice Direttore Ivan Paone.

© Riproduzione riservata