Cristian Asara – conduttore di Radiolina.

Puntata del 26 settembre di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell'appuntamento odierno abbiamo parlato di:

- Scale mobili, nastri, ascensori: dalla stazione all’aeroporto di Elmas è tutto “fuori servizio” con Guglielmo Niada social media manager del gruppo UnioneSarda

- Le ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it con Sabrina Schiesaro

- Come affrontare il rincaro del caffè: consigli per risparmiare in tempo di inflazione

- L'incontro perfetto tra cioccolato e caffè: i Baci Perugia caffè

- Arte contemporanea o truffa?L'artista condannato a restituire 68.000 euro

- La terapia della lettura: come i libri possono aiutare nell'ansia e nella depressione

- Le Anticipazioni de L’Unione Sarda in edicola domani 27 settembre 2023 con Giulio Zasso

- Una svolta nella tecnologia solare: PV-leaf e la cattura dell'energia solare

