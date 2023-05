Cristian Asara – conduttore di Radiolina.

Puntata del 26 maggio di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell'appuntamento odierno abbiamo parlato di:

- Domani primo turno playoff del Cagliari per salire in serie A, facciamo il punto con Guglielmo Niada social media manager del gruppo Unione Sarda

- Un padre calciofilo sacrifica la laurea della figlia per una finale europea

- Le ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it con Luigi Frigoli

- Le Anticipazioni de L’Unione Sarda in edicola domani 27 maggio 2023 con con il Direttore Editoriale Lorenzo Paolini

- Il Mondo oltre la terra con l'astrofisico Manuel Floris direttore del Planetario Unione Sarda

