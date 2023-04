Cristian Asara – conduttore di Radiolina.

Puntata del 26 aprile di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell'appuntamento odierno abbiamo parlato di:

Viral News - Effetto Einstein: il potere persuasivo delle parole intellettuali - con Enzo Asuni social media manager del gruppo Unione Sarda

News - Tendenze vacanze estive 2023, non si viaggia ad agosto

News - In vendita un atollo in Scozia per 150mila sterline

News - Turismo in forte ripresa nel 2022, ecco le mete preferite dagli italiani

- Le ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it con Veronica Fadda

- Le Anticipazioni de L’Unione Sarda in edicola domani 27 aprile 2023 con il Vicedirettore Ivan Paone

News - Gigantesco buco blu scoperto al largo della penisola dello Yucatan: potenziale indizio di vita aliena?

© Riproduzione riservata