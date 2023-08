Cristian Asara – conduttore di Radiolina.

Puntata del 26 agosto di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell'appuntamento odierno abbiamo parlato di:

- Cala Brandinchi: cinghiali rubano borsa frigo e scappano, ma la sorpresa è dietro l'angolo

- Disintossicarsi da app e social network: il trend dei telefoni semplici

- Giovani di Brooklyn fondano il 'Luddite Club' per Scappare dalla Dipendenza Digitale

- Lego Braille Bricks: l'Innovativo gioco di mattoncini per bambini non vedenti

- E' l'uomo a dire per primo "ti amo"

- Case galleggianti: una soluzione innovativa per affrontare l'Innalzamento del livello del mare

