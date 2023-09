Cristian Asara – conduttore di Radiolina.

Puntata del 25 settembre di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell'appuntamento odierno abbiamo parlato di:

- Tre bicchieri, il Gambero Rosso premia i vini della Sardegna: 17 le etichette sul podio con Guglielmo Niada social media manager del gruppo UnioneSarda

- Le ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it con Virginia Lodi

- Coppia inglese chiede agli invitati di pagare il costo del matrimonio

- Pasta al dente: i benefici per la salute

- La colazione: la base per una giornata piena di energia

- Le Anticipazioni de L’Unione Sarda in edicola domani 26 settembre 2023 con il direttore editoriale Lorenzo Paolini

- Social Media dietro le sbarre: la crescente sfida della comunicazione carceraria

