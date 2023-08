Cristian Asara – conduttore di Radiolina.

Puntata del 25 agosto di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell'appuntamento odierno abbiamo parlato di:

- Trump arrestato, avvistato a Quartu un (solitario) sostenitore con Guglielmo Niada social media manager del gruppo UnioneSarda.

- Donald Trump condivide la sua prima foto segnaletica

- Trump si sbarazza di una proprietà prima dell'arresto

- Le ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it con Veronica Fadda

- Sologamia: il matrimonio con se stessi, un nuovo concetto di amore e impegno

- Le Anticipazioni de L’Unione Sarda in edicola domani 26 agosto 2023 con il vice direttore Ivan Paone

- Polemiche in Austria per la campagna dei tatuaggi promozionali del “Klimaticket”

- Il Mondo oltre la terra con l'astrofisico Manuel Floris direttore del Planetario Unione Sarda

