Cristian Asara – conduttore di Radiolina.

Puntata del 24 maggio di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell'appuntamento odierno abbiamo parlato di:

- L'etichetta sanitaria irlandese per gli alcolici è legge con Luca Abozzi social media manager del gruppo Unione Sarda

- "Un'estate di musica e solidarietà a Olbia: 'Non mollare mai by Tommy and friends'

- Le ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it con Veronica Fadda

- Le Anticipazioni de L’Unione Sarda in edicola domani 25 maggio 2023 con Giulio Zasso

