Puntata del 23 febbraio di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell’appuntamento odierno abbiamo parlato di:

– Emma Marrone regala i biglietti a una fan, a cura di Guglielmo Niada social media manager del gruppo L’UnioneSarda

– Le ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it a cura di Davide Lombardi

– Cagliari Solo Women Run: ecco i dettagli dell’edizione 2024, intervista ad Andrea Culeddu

– La Generazione Z e l’amore per i libri cartacei

– Il mondo oltre la terra con l’astrofisico Manuel Floris direttore del Planetario Unione Sarda

– Le anticipazioni de L’Unione Sarda, in edicola il 24 febbraio 2024 a cura di Lorenzo Paolini

© Riproduzione riservata