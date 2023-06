Nuovo appuntamento con Radio Smeralda, in diretta da Piazza L’Unione Sarda con Giuseppe Valdes.

In Brasile è stata scoperta una rana impollinatrice, ne abbiamo parlato con il social media manager Enzo Asuni. Polemiche in Arabia Saudita per la vacanza in Sardegna di Cristiano Ronaldo. Compie 30 anni “What’s Up” delle 4 Non Blondes, uno dei grandi capolavori anni ’90.

Radical Storage, azienda che offre un servizio di deposito bagagli è alla ricerca di viaggiatori nei treni notturni in tutta Europa.

Immancabili gli aggiornamenti da Unionesarda.it con Luigi Frigoli, le notizie domani in edicola con L’Unione Sarda con Giulio Zasso e il consueto appuntamento dedicato all’astronomia con l’astrofisico Manuel Floris, responsabile de Il Planetario de L’Unione Sarda.

