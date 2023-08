Cristian Asara – conduttore di Radiolina.

Puntata del 23 agosto di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell'appuntamento odierno abbiamo parlato di:

- Golfo Aranci: buffet a bordo piscina, tra i pasticcini una ragazza ricoperta di cioccolato. È polemica, con Guglielmo Niada social media manager del gruppo UnioneSarda.

- Appello da Monserrato per ritrovare Yas, la gatta per la pet therapy di un'anziana

- Le ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it con Davide Lombardi

- Le Anticipazioni de L’Unione Sarda in edicola domani 24 agosto 2023 con il vicedirettore Ivan Paone

- Messaggio "SOS" su una spiaggia di isola deserta salva naufrago

