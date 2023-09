Cristian Asara – conduttore di Radiolina.

Puntata del 22 settembre di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell'appuntamento odierno abbiamo parlato di:

- Lavoro, amici, comunità: Meta introduce profili aggiuntivi su Facebook con Guglielmo Niada social media manager del gruppo UnioneSarda

- Le ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it con Angelica D'Errico

- Coldplay a Sanremo 2024? Le trattative segrete con Amadeus

- Le Sugababes, icone della musica femminile del XXI secolo ritornano con un nuovo singolo

- La nuova classe di "Amici": poche novità e sorprese

- Le Anticipazioni de L’Unione Sarda in edicola domani 23 settembre 2023 con Giulio Zasso

- Un regalo d'amore eccezionale: 1,2 milioni di girasoli per il 50° anniversario di matrimonio

- Kery Witman: l'imprenditrice che ha scelto la vita su una nave da crociera

- Il Mondo oltre la terra con l'astrofisico Manuel Floris direttore del Planetario Unione Sarda

