Puntata del 22 marzo di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell'appuntamento odierno abbiamo parlato di:

- Viral News con Guglielmo Niada Social Media Manager del gruppo Unione Sarda - "La festa che si è trasformata in matrimonio: la sorprendente storia della donna di Pavia

- News - Paghe da fame e orari inaccettabili: un giovane denuncia le assurde proposte di lavoro

- News – Lenny Kravitz: il rocker senza età che conquista lo schermo e il cuore del pubblico

- Ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it con Angelica Derrico- Ultime notizie dai Campionati Italiani di Tennis tavolo con Valentina Caruso è intervenuto

Antonio Arisi direttore torneo

- Consigli di lettura per domani con il Vicedirettore de L’UNIONE SARDA Ivan Paone

- News – Sette lauree in 17 anni: la straordinaria perseveranza di un pensionato Gennaro Cortese

