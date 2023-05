Cristian Asara – conduttore di Radiolina.

Puntata del 22 maggio di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell'appuntamento odierno abbiamo parlato di:

- Quando la semplicità vince: Il video che ha toccato il cuore dell'Emilia Romagna con Guglielmo Niada social media manager del gruppo Unione Sarda

- Enel X: “NZEB” è l’obiettivo verso cui tutti gli edifici della pubblica amministrazione dovrebbero tendere

- Zanzare: Come difendersi dalle punture e tenerle lontane

- Le ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it con Lorenzo Piras

- Le Anticipazioni de L’Unione Sarda in edicola domani 23 maggio 2023 con il vice direttore Ivan Paone

- Allarmanti statistiche sulla guida irresponsabile in Italia: smartphone, cinture di sicurezza

© Riproduzione riservata