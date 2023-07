Cristian Asara – conduttore di Radiolina.

Puntata del 22 luglio di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell'appuntamento odierno abbiamo parlato di:

- Nuove Regole per gli Influencer: stop alla pubblicità occulta

- L'Intelligenza Artificiale di Google, Genesis: un aiuto o una sostituzione per i giornalisti?

- Blanco conquista lo stadio di San Siro

- Rinfrescare l'auto in modo efficiente: il trucco scientifico da seguire

- Effetti del caldo estivo sulla nostra salute e benessere: evidenze scientifiche

- Allarme climatico: luglio 2023 potrebbe segnare un nuovo record di calore

- Icon of the Seas: La Nave da Crociera più Grande e Avveniristica al Mondo

