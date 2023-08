Cristian Asara – conduttore di Radiolina.

Puntata del 22 agosto di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell'appuntamento odierno abbiamo parlato di:

- Viral news Intellettuali, presidenti, attrici e sportivi: la mappa dei sardi famosi nel mondo città per città con Guglielmo Niada social media manager del gruppo UnioneSarda.

- Come saranno gli esseri umani nel corso dei prossimi millenni?

- L'ufficio nel futuro dgitale e robotizzato

- Le ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it con Veronica Fadda

- L'Amicizia in ufficio: un terreno controverso secondo nuovi studi

- Stress in ufficio? Arriva la stanza della meditazione

- Le Anticipazioni de L’Unione Sarda in edicola domani 23 agosto 2023 con il direttore editoriale Lorenzo Paolini

