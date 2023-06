Nuovo appuntamento con Radio Smeralda, in compagnia di Giuseppe Valdes. In questa puntata abbiamo parlato con il social media manager Guglielmo Niada della corsa contro il tempo per salvare le cinque persone dentro il sommergibile scomparso. Taylor Swift ritorna in Italia, non succedeva da 13 anni. ChatGPT ha completato con successo quasi tutte le tracce della prima prova scritta di maturità. Solstizio d'estate, il giorno più lungo dell'anno, ne abbiamo parlato con l'astrofisico Manuel Floris. Compie 18 anni "Rotolando verso Sud" dei Negrita. Immancabili gli aggiornamenti da Unionesarda.it con Luca Neri e le anticipazioni de L'Unione Sarda in edicola domani con Giulio Zasso.

