Cristian Asara – conduttore di Radiolina.

Puntata del 20 settembre di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell'appuntamento odierno abbiamo parlato di:

- Salvini parla francese senza conoscere la lingua: il segreto di HeyGen con Guglielmo Niada social media manager del gruppo UnioneSarda

- Le ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it con Angelica D'Errico

- Il 23 settembre: la vera data dell'equinozio d'autunno

- 10 motivi per amare l'autunno

- 6 alimenti energetici per sconfiggere la stanchezza autunnale

- Le Anticipazioni de L’Unione Sarda in edicola domani 21 settembre 2023 con il direttore editoriale Lorenzo Paolini

- La rivoluzione dei matrimoni: il successo del micro-wedding

