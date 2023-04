Puntata del 20 aprile di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell'appuntamento odierno abbiamo parlato di:

- Viral News – «Il Mostro di Foligno è fuggito»: panico a Capoterra. Ma è una fake news - con Guglielmo Niada Social Media Manager del gruppo Unione Sarda

- News – Fake news nei social

Fiera Nautica di Sardegna con Guido Piga, responsabile comunicazione digitale Cipnes Gallura

- Ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it con Luigi Frigoli

- Consigli di lettura per domani con Giulio Zasso de L’UNIONE SARDA

- News - Google lancia 'Calling In Our Corals': Utilizza l'Intelligenza Artificiale per Salvare le Barriere Coralline

