Cristian Asara – conduttore di Radiolina.

Puntata del 19 settembre di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell'appuntamento odierno abbiamo parlato di:

- Sport al mattino: un modo efficace per bruciare il grasso e mantenere il peso forma con Guglielmo Niada social media manager del gruppo UnioneSarda

- Le ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it con Virginia Lodi

- Giulio Andreotti nel 1991: la visione profetica sull'immigrazione che si conferma oggi in Europa

- Il salvataggio emozionante: il bambino che ha liberato il suo cane intrappolato

- Un parcheggio da incubo: la reazione esplosiva della moglie

- Mr. Beast fa a pezzi una Lamborghini da 300k euro: il suo nuovo video virale

- L'influencer e la pizzeria di Napoli: quando la promozione online ha un prezzo

- Le Anticipazioni de L’Unione Sarda in edicola domani 20 settembre 2023 con il direttore editoriale Lorenzo Paolini

- 20mila euro per 10 minuti di partita: la storia di uno studente amante del calcio

- I croissant giganti: la tendenza food di TikTok che sta spopolando

