Cristian Asara – conduttore di Radiolina.

Puntata del 18 Luglio di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell'appuntamento odierno abbiamo parlato di:

-La storia di Franco Caddeo che da 28 anni pulisce una spiaggia con Guglielmo Niada social media manager del gruppo Unione Sarda

- Canoni dell'eleganza dimenticati: Un richiamo alla sobrietà estiva

- Levante rompe il silenzio: la verità sulla sua separazione da Diodato

- Le ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it con Davide Lombardi

Tra le onde dei mari: La storia di una crocerista che navigherà per 3 anni

- Le Anticipazioni de L’Unione Sarda in edicola domani 20 luglio 2023 con vicedirettore Ivan Paone

- La console che ha salvato una vita: La Nintendo Switch come strumento di soccorso

