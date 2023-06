Nuovo appuntamento con Radio Smeralda in compagnia di Giuseppe Valdes. In questa puntata abbiamo parlato con il social media manager Luca Abozzi della nuova campagna pubblicitaria di Nikon Perù. Lady Gaga ritorna sui social e annuncia una serie di novità. Il 30 giugno tutti gli smartphone dei sardi inizieranno a squillare tutti insieme per un test. I Coldplay sono sbarcati in Italia per i sei concerti, grande festa a Napoli. Messaggi audio su WhatsApp, Lazza contro i vocali troppo lunghi. Il segreto per una vita lunga e sana è la qualità del sonno. Immancabili come sempre gli aggiornamenti da Unionesarda.it con Luigi Frigoli e le anticipazioni de L'Unione Sarda in edicola domani, con il Direttore editoriale Lorenzo Paolini.

