Puntata del 19 febbraio di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell’appuntamento odierno abbiamo parlato di:

– Odio social e minacce dopo la puntata di “4 ristoranti”, a cura di Guglielmo Niada social media manager del gruppo L’UnioneSarda

– Le ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it a cura di Virginia Lodi

– Le maschere silenziose, pronte per conquistare il mercato?

– Documenti fiscali: quali e per quanto tempo conservare?

– Febbraio infuocato: il termometro impazzisce, il pianeta in fiamme

– Le anticipazioni de L’Unione Sarda, in edicola il 20 febbraio 2024 a cura di Lorenzo Paolini

© Riproduzione riservata