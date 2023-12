La puntata del 19 dicembre di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00. Conduce Cristian Asara.

Nell’appuntamento odierno abbiamo parlato di:

– Cagliari, caos biglietti per il concerto di Mengoni a Capodanno, a cura di Guglielmo Niada, social media manager del gruppo UnioneSarda

– Le ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it a cura di Angelica D’Errico

– Cambio vita, mi trasferisco in Gallura: Il viaggio di Mercedes Nandone virale su TikTok

– Solstizio d’inverno: il giorno più corto dell’anno

– Le anticipazioni de L’Unione Sarda, in edicola il 19 dicembre 2023 a cura di Giulio Zasso.

© Riproduzione riservata