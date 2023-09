Cristian Asara – conduttore di Radiolina.

Puntata del 18 settembre di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell'appuntamento odierno abbiamo parlato di:

- Tortolì, niente casa in affitto per giovani coppie del paese: «D’estate servono per i turisti, impossibile restare qui» con Guglielmo Niada social media manager del gruppo UnioneSarda

- Le ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it con Luigi Frigoli

- Alcarelle: il futuro dell'alcol senza sbronze

- Studio rompe il tabù degli 'effetti beer goggles': verità sconcertante sull'alcol

- Video virale: Golfo Aranci, "salva" l'aragosta dal ristorante e la libera in mare

- Le Anticipazioni de L’Unione Sarda in edicola domani 19 settembre 2023 con il direttore editoriale Lorenzo Paolini

- Ritardare la sveglia: l'ingannevole illusione dei 'cinque minuti in più

© Riproduzione riservata